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Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 kişi tutuklandı

20.09.2026 00:52:00
Güncellenme:
İHA
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Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Ankara’da son bir haftada “yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama” suçlarını işledikleri belirlenen ve kamuoyunda “şapkalılar” olarak bilinen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; kamuoyunda "şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları ve Ankara’da son 1 hafta içerisinde "yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama" suçlarını gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. 5 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyon sonucu gözaltına alınan, şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 5 şüphelinin tamamı tutuklanırken soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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