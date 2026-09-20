Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; kamuoyunda "şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları ve Ankara’da son 1 hafta içerisinde "yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama" suçlarını gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. 5 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyon sonucu gözaltına alınan, şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 5 şüphelinin tamamı tutuklanırken soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.