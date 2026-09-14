Ankara'da 'yeni nesil suç örgütü' operasyonu: 74 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “yeni nesil suç örgütleri” olarak bilinen yapılanmalara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, söz konusu yapılanmalarla irtibatlı olduğu ve TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden bu suç örgütlerinin eylem tiplerine uygun şekilde propaganda yaptığı değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılık tarafından 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 74’ü gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

OPERASYONLARDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, 9 tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler, 3 pompalı tüfek, 2 “sallama” olarak tabir edilen kesici alet ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.