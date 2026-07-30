Ankara’da YENİ Parti dönemine doğru: Ankara’da belediyelerden ilk istifalar geldi

CHP, Özgür Özel yönetiminde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye genelinde büyük başarı elde etti. Ankara'da büyükşehirde kazanan CHP, ilçe belediyelerinde de başarılı oldu. CHP’ye yönelik verilen mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasının ardından Türkiye’nin pek çok ilinden YENİ Parti’ye geçiş sesleri yükseldi. Ankara’da bu sessizliği Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin bozdu.

'YENİ PARTİ’DE SİYASETE DEVAM EDECEĞİM'

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu yargılanan Güner, “Bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi’nden istifa ettiğimi; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri doğrultusunda, Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti’de siyasete devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum” dedi. Güner’in yerine seçilen Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler’in de bu doğrultuda hareket edeceği öğrenildi.

'VİZYON FARKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI'

Mamak, uzun bir süre sonra Veli Gündüz Şahin ile birlikte CHP’nin yönetimine geçti. Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasıyla birlikte belediye başkanlarının parti değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Şahin, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Şahin’in önümüzdeki günlerde YENİ Parti’ye geçme işlemlerini tamamlayacağı öğrenildi. Şahin, yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar dökülen her alın teri, Mamak için kurduğumuz her hayal bizim için en büyük gurur vesilesidir. Ancak gelinen noktada; hizmet anlayışımız, ilçemize sunacağımız projeler ve önümüzdeki döneme dair çalışma yöntemlerimiz konusunda bir vizyon farklılığı ortaya çıkmıştır. Mamak’a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Şahin’in önümüzdeki günlerde YENİ Parti’ye geçiş işlemlerini başlatacağı öğrenildi.

GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANI DOĞANAY DA YENİ PARTİ’YE GEÇECEK

Edinilen kulis bilgilerine göre, belediye başkanlığı düzeyinde parti istifaları bu belediyelerle sınırlı kalmayacak. İlerleyen süreçte, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay’ın da yoluna YENİ Parti’yle devam edeceği konuşuluyor.