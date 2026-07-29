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Ankara’da YENİ Parti’ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu: Mamak Belediye Başkanı Şahin, CHP’den istifa etti

Ankara’da YENİ Parti’ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu: Mamak Belediye Başkanı Şahin, CHP’den istifa etti

29.07.2026 15:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Ankara’da YENİ Parti’ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu: Mamak Belediye Başkanı Şahin, CHP’den istifa etti

Türkiye’nin pek çok ilinden YENİ Parti’ye geçiş sesleri yükselirken, Ankara’da bu sessizliği Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin bozdu. Şahin, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Özgür Özel yönetiminde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye genelinde büyük başarı elde etti. Ankara'da büyükşehirde kazanan CHP, ilçe belediyelerinde de başarılı oldu.

Mamak da, uzun bir süre sonra Veli Gündüz Şahin ile birlikte CHP’nin yönetimine geçti. Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasıyla birlikte ise, belediye başkanlarının parti değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.

"VİZYON FARKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Türkiye’nin pek çok ilinden YENİ Parti’ye geçiş sesleri yükselirken, Ankara’da bu sessizliği Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin bozdu.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Şahin’in önümüzdeki günlerde YENİ Parti’ye geçme işlemlerini tamamlayacağı öğrenildi.

Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“CHP, benim için İlçe Başkanlığı yaptığım günlerden bu yana emeğimi, zamanımı ve gönlümü verdiğim çok kıymetli bir yuva oldu. Yıllar boyunca örgütümüzle, yol arkadaşlarımızla ve siz değerli hemşehrilerimizle omuz omuza verdik. Bu büyük mücadelenin ve inancın sonucunda, tam 25 yıl sonra Mamak Belediyesi’ni tekrar partimize kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bugüne kadar dökülen her alın teri, Mamak için kurduğumuz her hayal bizim için en büyük gurur vesilesidir. Ancak gelinen noktada; hizmet anlayışımız, ilçemize sunacağımız projeler ve önümüzdeki döneme dair çalışma yöntemlerimiz konusunda bir vizyon farklılığı ortaya çıkmıştır. Mamak’a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, büyük bir emek ve bağlılıkla bulunduğum CHP üyeliğimden istifa etme kararımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

İlgili Konular: #CHP #Ankara #yeni parti

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