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Ankara'da yol kenarında bulunan kadın cesedi soruşturmasında 5 gözaltı

Ankara'da yol kenarında bulunan kadın cesedi soruşturmasında 5 gözaltı

5.08.2026 09:24:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da yol kenarında bulunan kadın cesedi soruşturmasında 5 gözaltı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 6 gün önce yol kenarında cesedi bulunan Gülay Akgün M.’nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce yakalanan 1 kişi tutuklanmıştı.
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Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında geçen 30 Temmuz’da bir kadın cesedi bulundu. Yapılan araştırmada öldürüldüğü belirlenen kadının Gülay Akgün M. olduğu saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında K.Y. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan K.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma genişletildi.

5 GÖZALTI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu cinayet şüphelisi K.A., düzenlenen operasyonla Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmada ayrıca A.A., S.D., F.B. ve C.Y. de ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan yakalandı.

Cinayet zanlısı K.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor

İlgili Konular: #Ankara #ceset