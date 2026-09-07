Ankara'da yurttaşlar Filenin Sultanları için tek yürek oldu

Ankara’da yurttaşlar, Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğu için tek yürek oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya arasında oynanan karşılaşmayı dev ekranlardan Başkentlilerle buluşturdu.

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ile Batıkent 2. Yüzyıl Parkı ve Rekreasyon Alanı’nda kurulan dev ekranlarda milli maç heyecanını yaşayan Ankaralılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları’na destek verdi.

HER SAYIDA BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

ABB’nin "Sandalyeni kap, gel" çağrısıyla milli maç heyecanını parklara taşıyan Başkentliler, Filenin Sultanları’nın aldığı her sayıda büyük sevinç yaşadı. Final karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Filenin Sultanları’nın altın madalyayı kazanmasının ardından Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı ile Batıkent 2. Yüzyıl Parkı ve Rekreasyon Alanı’nda büyük coşku yaşandı. Binlerce Başkentli, Avrupa şampiyonluğunu Türk bayrakları ve tezahüratlarla kutladı.