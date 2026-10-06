Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da 'Zamansız İzler' sergisi

Ankara'da 'Zamansız İzler' sergisi

6.10.2026 13:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ankara'da 'Zamansız İzler' sergisi

Ayla Aksoyoğlu’nun eserleri de sergilenecek.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Küratörlüğünü Siret Uyanık’ın üstlendiği “Zamansız İzler” başlıklı resim ve sanat sergisi, 10 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında Ankara'da, Panorama Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Sergide ressam Ayla Aksoyoğlu'nun eserleri de yer alacak. Sergi, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus Evi, Türk-Rus Dostluk Evi, Anelsander ve İz Hukuk'un katkılarıyla gerçekleşecek.

İlgili Konular: #sergi

İlgili Haberler

Festivaller, sergiler, konserler: Bu haftanın etkinlikleri...
Festivaller, sergiler, konserler: Bu haftanın etkinlikleri... Bu hafta çeşitli etkinlikler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Şevket Bilgin'in
Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisi sanatseverlerle buluşacak Şevket Bilgin'in "Çağrışım -Soyutlama 2" isimli sergisinin açılışı bugün yapılacak.
"Suya Yazı Yazmak" sergisi kapılarını açtı Fransız sanatçı Julie Chaffort’un beden, su ve çevre arasındaki ilişkiyi üç dansçının performansıyla anlatan “Suya Yazı Yazmak” sergisi, Institut français İzmir’de kapılarını açtı. Türkiye ve Fransa arasındaki kültürel iş birliğinin vurgulandığı törenle sanatseverlerle buluşan görsel şölen, 23 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.