Ankara'da 'Zamansız İzler' sergisi

Küratörlüğünü Siret Uyanık’ın üstlendiği “Zamansız İzler” başlıklı resim ve sanat sergisi, 10 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında Ankara'da, Panorama Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.



Sergide ressam Ayla Aksoyoğlu'nun eserleri de yer alacak. Sergi, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus Evi, Türk-Rus Dostluk Evi, Anelsander ve İz Hukuk'un katkılarıyla gerçekleşecek.