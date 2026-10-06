Küratörlüğünü Siret Uyanık’ın üstlendiği “Zamansız İzler” başlıklı resim ve sanat sergisi, 10 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında Ankara'da, Panorama Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Sergide ressam Ayla Aksoyoğlu'nun eserleri de yer alacak. Sergi, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus Evi, Türk-Rus Dostluk Evi, Anelsander ve İz Hukuk'un katkılarıyla gerçekleşecek.
Ankara'da 'Zamansız İzler' sergisi
Ayla Aksoyoğlu’nun eserleri de sergilenecek.
6.10.2026 13:57:00
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Haber Merkezi
Ayla Aksoyoğlu’nun eserleri de sergilenecek.
Küratörlüğünü Siret Uyanık’ın üstlendiği “Zamansız İzler” başlıklı resim ve sanat sergisi, 10 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında Ankara'da, Panorama Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
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