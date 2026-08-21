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Ankara'daki fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 12 şüpheli tutuklandı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 12 şüpheli tutuklandı

21.08.2026 08:07:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'daki fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 12 şüpheli tutuklandı

Başkentte yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. İki şüpheli hakkında ise, ev hapsi kararı uygulanırken, operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuhuş ihbarlarına yönelik oluşturulan özel soruşturma ekiplerince Etimesgut-Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

Operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.

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