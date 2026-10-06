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Ankara'daki silahlı saldırı soruşturması... 14 ilde ‘Daltonlar’a operasyon, 26 gözaltı

Ankara'daki silahlı saldırı soruşturması... 14 ilde ‘Daltonlar’a operasyon, 26 gözaltı

6.10.2026 10:22:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'daki silahlı saldırı soruşturması... 14 ilde ‘Daltonlar’a operasyon, 26 gözaltı

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen 'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çankaya ilçesinde bir iş yerine 30 Eylül’de uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Eylül'de bir iş yerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya katıldıkları tespit edilen, 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 7 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın devamında ise, olayla bağlantısı bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmada ele geçirilen deliller incelendi.

İnceleme sonucu, ‘Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli14 ilde bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İlgili Konular: #Ankara #Operasyon #daltonlar

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