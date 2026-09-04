Ankara’dan seslendiler

Ordu Ünye’de açılmak istenen bentonit ocağına karşı mücadele Ankara’ya taşındı. Ünye Çevre Platformu üyeleri, proje için yapılan inceleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Projenin yalnızca bir maden yatırımı olarak değerlendirilemeyeceği vurgulanarak “Söz konusu olan evlerimiz, tarlalarımız, fındık bahçelerimiz, suyumuz, ormanlarımız, köylerimiz ve çocuklarımıza bırakacağımız yaşam alanlarımızdır” dendi.