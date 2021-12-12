Ankara Emniyeti'nden gözaltına alınan öğrencilerle ilgili açıklama

12 Aralık 2021 Pazar, 16:17

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent’te bugün “Barınamıyoruz” eylemi yapmak istedikleri için gözaltına alınan üniversite öğrencileriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Öğrencilerin “marjinal gruplar” olarak tanımlandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Marjinal gruplar tarafından ilimizde toplanma çağrısı yapılan ve Ankara Valiliği tarafından yasaklama kararı alınan etkinlikle ilgili olarak; duyurulan yasaklama kararına rağmen 12 Aralık 2021 günü saat 09:30 sıralarında söz konusu etkinliğe İzmir ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu araç Eskişehir yolu uygulama noktasında durdurulmuş, şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiştir. Ancak geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

“YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTERKEN ALINDILAR”

Söz konusu etkinliğe İstanbul ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu 2 araç ise İstanbul yolu uygulama noktasında durdurulmuştur. Gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüş yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine önlemler kapsamında Yüksel Caddesi, Konur Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi'nde genel asayiş uygulaması yapıldığı sırada, eş zamanlı olarak slogan atıp pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır"