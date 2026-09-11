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Ankara Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın: Yerleşim yerleri boşaltıldı, yollar kesildi

Ankara Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın: Yerleşim yerleri boşaltıldı, yollar kesildi

11.09.2026 15:58:00
Güncellenme:
AA
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Ankara Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın: Yerleşim yerleri boşaltıldı, yollar kesildi

Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerleri boşaltılırken, yangın alanına giden yollar da kesildi.
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Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.

YANGIN ALANINA GİDEN YOLLAR KAPATILDI

Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı. Yangın alanına giden yollar kesildi.

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Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor.

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