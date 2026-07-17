Ankara Keçiören'de hafriyat kamyonları çarpıştı! 2 belediye işçisi hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında belediyeye ait kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki belediye çalışanı yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, iki hafriyat kamyonunun çarpışmasının ardından araçlar alev aldı. Kazada belediye personeli olan iki kişi yaşamını yitirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın belediyeye ait kamyonun fren sistemindeki arızadan kaynaklandığını belirtti.

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."