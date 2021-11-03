Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanması soruşturmasında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen 16 şüpheli öğretmen hakkında işlem başlatıldı.
Şüphelilerden 13'ünün HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edildi. 3 zanlının ise örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerden 7'sinin halen görevde bulunduğu, 5'inin daha önce ihraç edildiği, 4'ünün ise özel okulda öğretmen olarak görev yaptıkları bildirildi.
Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik işlemlere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 4 ilde devam ediliyor.
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