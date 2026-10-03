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Ankara Polatlı'da eğlence mekanlarına baskın: 68 gözaltı

Ankara Polatlı'da eğlence mekanlarına baskın: 68 gözaltı

3.10.2026 09:06:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara Polatlı'da eğlence mekanlarına baskın: 68 gözaltı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 68 kişi gözaltına alınırken, işletmelerde çalışan 94 kadına idari işlem uygulandı.
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Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülveren Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanlarında müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği, hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve mekanlarda çalışan kadınların fuhşa zorlandıkları şeklinde gelen ihbarlar üzerine denetim talimatı verdi.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, söz konusu bölgede bulunan 19 adreste eş zamanlı denetimler düzenledi.

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Denetimlerde 68 kişi gözaltına alındı, işletmelerde çalıştığı belirlenen 94 kadına ise idari işlem uygulandı.

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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi. 

İlgili Konular: #Ankara #Polatlı #eğlence mekanı

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