Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Ölü ve yaralılar var
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Polatlı'da Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama
- Milli oyuncu için rekor teklif!
- Japonlar paylaştı:100 yaşını geçmenin 4 sırrı!
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- ‘Hesaplaşalım, hodri meydan’
- ‘İnsanlık onurları yerlerde sürünüyor’
- Olimpiyatlarda yüzme bilmeyen yüzücünün efsane hikayesi!
- 'TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor '
- Domates üreticilerinin eylemine müdahale!