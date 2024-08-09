Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 07:52
Ankara Polatlı'da otobüs köprüye saplandı: Ölü ve yaralılar var
Abone Ol google-news

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Polatlı'da Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Polatlı haberleri Ankara haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

Düzce'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Düzce'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Pendik'te İETT otobüsü binaya daldı: Vali Davut Gül'den açıklama

Pendik'te İETT otobüsü binaya daldı: Vali Davut Gül'den açıklama
Milas'ta feci kaza... Tur otobüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var!

Milas'ta feci kaza... Tur otobüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler