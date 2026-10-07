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Ankara Pursaklar'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 şehit

Ankara Pursaklar'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 şehit

7.10.2026 09:48:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara Pursaklar'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 şehit

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılırken ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırıdan sonra intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Olay, saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri ‘şok’ uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilin ön koltuklarında oturan 2 kişiye kimlik kontrolü yapılırken arka koltukta oturan bir kişi araçtan indikten sonra görev yapan polis memuru Ahmet Türkoğlu’na tabancayla 2 el ateş etti.

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Daha sonra kaçmaya çalışan şüphelilerden 2’si yakalanırken, polise ateş açan saldırgan ise intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Henüz ismi ulaşılamayan şüpheli, ağır yaralı olarak ele geçirildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Türkoğlu ise müdahalelere rağmen şehit oldu.

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"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Olaydan sonra hastaneye gelen Ankara Valisi Yakup Canbolat, açıklamada bulundu. Vali Canbolat, "TOKİ yolu ‘şok’ uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. Üç kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuza iki el ateş ediyor. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor araçtaki 2 kişi yakalandı. Onlar alındı ve saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi. 

İlgili Konular: #Şehit #Pursaklar

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