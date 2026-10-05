Ankara-Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı: Uçakta arama yapıldı, Validen açıklama geldi

Ankara’dan Şanlıurfa’ya sefer yapan AJet’e ait yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine güvenlik önlemleri alındı. Uçakta bulunan 136 yolcu ile 7 mürettebat tahliye edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak şunları yazdı:

"05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Şıldak yaptığı yeni açıklamada şu bilgileri aktardı:

"Uçakta yapılan patlayıcı madde araması tamamlanmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda GAP Havalimanımız hava trafiğine tekrar açılmıştır.

Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."