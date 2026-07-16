Ankara Tabip Odası: E-sevk sistemi aile hekimlerine bir angarya daha yükleyecek

Ankara Tabip Odası Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekimler Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın her yeni uygulamasıyla Aile Sağlığı Merkezlerinin ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin asli işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerinin ötelendiği, yapılan her göreve ve işleme performans anlayışıyla yaklaşıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın, başta aile hekimleri olmak üzere bu hizmetleri yürüten tüm sağlık çalışanlarının gücünü zayıflatan uygulamalarına, e-sevk uygulaması ile bir yenisinin daha eklendiği ifade edilen açıklamada, e-sevk uygulamasının, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sorunlarını derinleştireceği savunuldu.

Açıklamada, e-sevk sistemi ile sağlık hizmetlerinin sunulduğu basamaklar arasında entegrasyon sağlanmadan, ASM'lerde yeterli sekreterya ve personel sayısı tamamlanmadan, birim başına düşen kayıtlı nüfus uygun sayıya çekilmeden ve aile hekiminin uygun görmesi halinde sevk edebileceği vurgusu ön plana çıkarılmadan sevk sistemine geçilmesinin, aile hekimlerine bir angarya daha yükleyecek, hastanede görev yapan hekimler açısından ise hasta sayılarını plansız artıracak bir uygulamaya dönüşeceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın, halkın sağlığını öncelemeyen, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının angaryasını artıran, mesleki bağımsızlığı tehdit eden uygulamalardan vazgeçmesi istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık alanında yapılması düşünülen değişiklikler ve yönetmelikler planlanırken Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütleriyle istişare edilmelidir. Birinci basamak sağlık hizmetleriyle vatandaşlar arasındaki parasal ilişki sonlandırılmalıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinin temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirecek adımlar atılmalıdır.

Hekimlerin görevleri arasına, mesleki disiplinleri kapsamında olmayan hiçbir angarya dâhil edilmemeli; birinci basamak sağlık hizmetlerinin uygulanması için gerekli olan asgari personel sağlanmalıdır. Aile Sağlığı Merkezleri ve işleyişi tamamen kamusal bir yaklaşımla ele alınmalı, temel işlevlere yönelik ödül-ceza esasına dayalı performans kriterleri kaldırılmalıdır. Aile Sağlığı Merkezleri kamu binalarında ve uygun koşullarda yapılandırılmalıdır."