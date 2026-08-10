Ankara Valiliği'nden Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin eylemine yasak: 100’e yakın işçi gözaltına alındı

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, yaklaşık 2 haftadır Ankara’da direnişlerini sürdürüyor.

Daha önce Doruk Madencilik işçilerinin hak arayışı kapsamında Ankara’da eylem yapan ve önemli kazanım elde eden Bağımsız Maden-İş Sendikası işçileri de, aynı holdinge bağlı Elazığ Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin katılımıyla başkente geldi.

İşçilerin seslerini duyurmak için gelmesi, Ankara Valiliği’ni harekete geçirdi. Valilik, “bölge düzeninin olağan akışının bozulacağı” gerekçesiyle eylem yasağı getirerek, madencilerin eylemine engel oldu.

KALKANLAR BASINI ENGELLEMEK İÇİN KALKTI

Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapmak istedi. Şirketin işçilere Elazığ’da yapılan eylemler sırasında sunduğu ve uzlaşı sağlanan ödeme takvimine uymaması, bakanlık yetkililerinin “Takvime uyulmazsa şirkete yönelik kömür teşviğini keseriz” sözünü tutmaması, teftiş raporuyla ortaya çıkan yıllık izin ve sendikal baskı tazminatlarının ödenmesi noktasında şirketin oyalayıcı tutum takınması eylemin ana konusunu oluşturdu.

Şirketin ödemelerde ‘hangi sendika eylem yapıyorsa öncelikle onun parasını yatırma’ eğiliminde olduğu da öğrenildi. İşçiler, eylem yapmak ve bakanlık yetkilileriyle görüşmek amacıyla Milli Kütüphane metro durağından çıktığı anda polis ablukasıyla karşılaştı.

Gözaltı araçları ve çevik kuvvet, işçileri hazırda bekledi. Aralarında Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır’ın da bulunduğu 100’e yakın işçi, eylemi yapamadan gözaltına alındı. Bu süreçte basın alandan uzaklaştırıldı. Emniyetin kalkanları, basının görüntü almasını engellemek amacıyla havaya kalktı.

‘BAKANLIK SÖZÜNÜ TUTSUN’

Gözaltı işlemlerinin sonlanmasının ardından alanda kalan sendikanın avukatlarından Lütfi Sabri Batı, şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda sendikamızın açıklama yapma kuvvetine sahip herkes gözaltına alındı. Buraya daha önce de geldik biz. Bu gelişimizin altında yatan sebep, yine Yıldızlar SSS Holding.

Biz artık şu gerçekliğin farkındayız: Bu şirket ödemeleri uzatacak, taksitlere bölmeye çalışacak. Bu şirkete inanıp beklersek tekrar tekrar buraya gelmemiz gerekecek. Dolayısıyla bakanlığın nisan ayında etmiş olduğu ‘teşviği keseriz. Temmuz ayında da ödemeler sağlanmamış olursa bu konuya devlet el atar’ sözlerini şimdi tutmalarını istiyoruz. Bu sözü veren kurumla görüşmeye gelmiştik. Bizi bırakın kurumun yanına sokmayı, direkt gözaltına aldılar. Bu şirketi artık kamulaştırıyor musunuz, el mi koyuyorsunuz, zorla mı sattırıyorsunuz ne yapıyorsanız yapın işçinin parasını devlet ödesin, parasını holdingden alsın.”

Batı, sözlerini “Bu iş çözülmezse, Ankara’nın her yerinde sorumlu olan tüm bakanlıklara karşı bu eylemleri sürdüreceğiz. Bu holdinge 3 bin maden ruhsatı veriyorsunuz, bu maden ruhsatlarını vermeseniz madencileri bu kadar kolay mağdur edemezler. Bu rezilliklere göre göre izin verdiniz. Sorumluluk bütün kamunundur. En çok da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın” diyerek noktaladı.

MADENCİLER AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri de, Valiliğin yürüyüş yasağı ve polisin engellemesi sonrasında sendika misafirhanesinde açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Türk Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Patronun bu kadar sevilip korunuyorsa borcunun da ödenmesi gerektiğini” söyledi. Bakanların savcılara talimat verdiğini, ancak adım atılmadığını ifade eden Kocabıyık “firmanın dolandırıcı olduğunu” ileri sürdü.