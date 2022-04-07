Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren sağanak beklendiği, sel ve su baskını gibi olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

(DHA)
07 Nisan 2022 Perşembe, 16:07
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Abone Ol google-news

Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler