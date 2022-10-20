Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı

Ankara Valiliği, yarın ve hafta sonu il genelinde hava sıcaklarının düşmesi nedeniyle zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

DHA
20 Ekim 2022 Perşembe, 16:20
Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı
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Ankara Valiliği yurttaşlara yarın ve hafta sonu için zirai  don uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"21 Ekim Cuma günü ve hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde ilimiz genelinde beklenen hafif zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."


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