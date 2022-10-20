Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:20

Ankara Valiliği yurttaşlara yarın ve hafta sonu için zirai don uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"21 Ekim Cuma günü ve hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde ilimiz genelinde beklenen hafif zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."