Ankara’ya milyarlarca liraya yeni havalimanı yapılmıştı: Yetersizlikten değil itibar için...

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle vediği soru önergesinde, Etimesgut Askeri Havaalanı’nın genişletme projesinin tamamlanmasının ardından 15 Haziran 2026 tarihinde “Ankara Havalimanı” adıyla hizmete açıldığını anımsattı. Proje maliyetinin en az 10 milyar TL olduğu iddialarına işaret eden Yanıkömeroğlu, “Esenboğa Havalimanı’nın mevcut kapasitesinin yetersiz kaldığını ortaya koyan herhangi bir fizibilite veya ihtiyaç analizi yapılmış mıdır ? Yapılmışsa söz konusu raporların sonuçları nelerdir ? Proje kapsamındaki işler hangi ihale usulüyle yapılmıştır ? İhaleler 21/b pazarlık usulüyle yapıldıysa bunun hukuki ve teknik gerekçesi nedir ? Proje için bugüne kadar toplam ne kadar kamu kaynağı harcanmıştır ?” gibi çok sayıda soru yöneltti.

BAKANDAN YANIT

Soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havaalanı’nın mevcut altyapı ve üstyapı tesisleriyle bulunduğu bölgenin hava ulaşım talebine uluslararası standartlarda hizmet verebilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekti.

Uraloğlu, Etimesgut’taki Ankara Havaalanı’na yönelik projenin ise, “Esenboğa Havaalanı’nın kapasite yetersizliğinden değil; başta NATO Zirvesi ve benzeri uluslararası organizasyonlarda devlet ve hükümet başkanlarının karşılanması, devlet uçuşlarının ticari uçuş trafiğinden ayrıştırılması ve yoğun hava trafiğinin etkin şekilde yönetilmesi amacıyla hayata geçirildiğini” bildirdi.

Proje ile Türkiye’nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği kapasitesi, diplomatik temsil kabiliyeti ve operasyonel etkinliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

İHALELER PAZARLIK USULÜYLE

Uraloğlu, Ankara Havaalanı’nda gerçekleştirilen “PAT sahaları onarımı ile Devlet Konukevi yapımı işleri” için; Kamu İhale Yasası’nın 21. maddesinin (c) bendi uyarınca “pazarlık usulüyle” ihalenin gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanın işaret ettiği Kamu İhale Yasası’nın 21. maddesinin (c) bendi, “savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumlarında ihalelerin “pazarlık usulü” ile yapılabilmesini öngörüyor.

FİNANSMAN MSB’DEN

Uraloğlu, söz konusu işlerin finansmanının ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılandığına dikkat çekti.

420 BİN METREKARE

Yanıta göre, havaalanı projesi kapsamında, yaklaşık 420 bin metrekare büyüklüğünde alan kamulaştırıldı. Kamulaştırılan taşınmazlar; Maliye Hazinesi, Ankara Şeker Fabrikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile şahıs mülkiyetinde bulunan arazilerden oluşuyor. Yanıta göre, söz konusu yapılar arasında tescilli kültür varlığı niteliğinde herhangi bir yapı bulunmuyor. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda düzenlenen tutanağa göre, çalışma alanında anıt ağaç, tescilli ağaç veya korunması gereken nitelikte herhangi bir ağacın bulunmadığının tespit edildiği de kaydedildi. Yanıtta, Ankara Havaalanı’nın Milli Savunma Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunduğu da kaydedildi.