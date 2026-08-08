Ankara-Kayseri arasında hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunması beklenen Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalar devam ediyor. Peki, Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren ne zaman açılacak? Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren Hattı güzergahı neresi?

ANKARA - YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Uraloğlu, “Saatte 250 km hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Hattımız üzerinde; Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında; 20,5 km uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü inşa ediyoruz.” dedi.

Yerköy YHT Garı’ndan Kayseri’ye uzanan bu hattın tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını da belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla buluşacak. Projemizin işletmeye açılmasıyla: Mevcut konvansiyonel demiryoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. İstanbul’a da 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sağlayacağız. Şöyle düşünün: Kayseri'de ailesiyle yaşayan, Ankara'da okuyan bir öğrencimiz artık Cuma akşamı dersten çıktığı gibi trene binip 1 saat 45 dakika sonra ailesinin sofrasında olabilecek. Erciyes'te kayak sezonunu kaçırmak istemeyen bir Ankaralı, hafta sonu sabahı yola çıkıp öğleden önce pistte olabilecek. İstanbul'da işi ya da düğünü olan bir Kayserili vatandaşımız, sadece 5 saatlik bir yolculukla, konaklama derdi olmadan aynı gün gidip dönebilecek. Düşünün: 7 saat neresi, 1 saat 45 dakika neresi…”

ANKARA-YERKÖY-KAYSERİ HIZLI TREN HATTI GÜZERGAHI

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