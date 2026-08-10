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Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren ne zaman açılacak, güzergah kaç kilometre? Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren Hattı güzergahı neresi?

Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren ne zaman açılacak, güzergah kaç kilometre? Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren Hattı güzergahı neresi?

10.08.2026 11:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren ne zaman açılacak, güzergah kaç kilometre? Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren Hattı güzergahı neresi?

Ankara-Kayseri arasında hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması beklenen Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalar devam ediyor. Peki, Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren ne zaman açılacak, güzergah kaç kilometre? Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren Hattı güzergahı neresi?
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Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren Hattı güzergahı neresi? Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren ne zaman açılacak? Peki, Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren ne zaman açılacak, güzergah kaç kilometre? Ankara - Yerköy - Kayseri Hızlı Tren Hattı güzergahı neresi? İşte ayrıntılar...

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ANKARA - YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin 2028 yılının ikinci yarısında hizmete alınması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada projenin yarısının tamamlandığını ve hattın 2028'in ikinci yarısında hizmete açılmasının planlandığını belirtti. Daha önce farklı hedef tarihler açıklanmış olsa da 8 Ağustos 2026 itibarıyla güncel hedef, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanması olarak duyuruldu.

ANKARA - YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN GÜZERGAHI KAÇ KİLOMETRE? 

Yerköy-Kayseri YHT hattı, 142 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilecek; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca 22 tünel ve 27 demir yolu köprüsü yapılacak.

ANKARA - YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN HATTI GÜZERGAHI NERESİ?

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı ile Kayseri arasında inşa ediliyor ve Yerköy üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na entegre edilerek Ankara-Kayseri arasında hızlı tren bağlantısı sağlayacak. Proje kapsamında Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere toplam 5 istasyon bulunacak.

ANKARA - KAYSERİ HIZLI TREN SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki demir yolu ulaşım süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya, Kayseri-İstanbul arasındaki yolculuk süresinin ise yaklaşık 5 saate düşürülmesi hedefleniyor. Yeni hat, yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da kullanılacak ve yıllık 5,5 milyon yolcu ile 3 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

İlgili Konular: #ulaştırma ve altyapı bakanlığı #yüksek hızlı tren #TCDD

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