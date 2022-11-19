Ankara'da dehşet: Eşini katledip intihar etti
Ankara'da tartıştığı 2 çocuk annesi olan eşi Zülfi Ç.'yi (38) tabancayla vurarak öldüren Yaşar Ç. (37), olay yerinden ayrıldıktan sonra boş bir arazide otomobilin içinde intihar etti.
Yenimahalle ilçesi Yuva köyü Mahallesi'nde, Zülfi Ç., tartıştığı eşi tarafından tabancayla vuruldu. 2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken, Yaşar Ç. ise olay yerinden otomobille kaçtı.
KADIN KURTARILAMADI
Silah seslerini duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleriyle birlikte eve giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zülfi Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Zanlı Yaşar Ç.'nin yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, Batıkent'te boş bir arazide otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.
KENDİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİ
Olay yerine giden ekipler katil zanlısı Yaşar Ç.'nin içinde bulunduğu otomobilde intihar ettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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