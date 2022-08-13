Ankara'da komşularına taş atıp hakaret ettiği iddia edilen kadın, gözaltına alındı
Ankara'da iddiaya göre komşularına, mahalledeki çocuklara ve arabalara taş atıp küfür eden S.T. isimli kadın, akşam saatlerinde mahallelinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ankara'nın Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi üzerindeki binalarda yaşayan yurttaşlar, komşuları S.T.'nin sürekli olarak oturduğu evin camından kendilerine taş attığı, kendisini uyaranlara küfürler ettiği ve çocuklara tehditler savurduğu iddiası ile akşam saatlerinde bir araya geldi.
Komşuların şikayetleri üzerine kalabalığın bulunduğu yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.T.'nin evinin önünde toplanan kalabalık, uzun süre slogan atarak S.T.'nin binadan gitmesini istedi. Emniyet ekipleri, kalabalığı dağıtmaya çalışırken, şikayetler üzerine de S.T.'yi gözaltına aldı.
"CANIMIZA TAK ETTİ"
Mahalle sakinlerinden Ayşe Samur, S.T.'nin çocuğuna taş attığını söyleyerek "Bize yapmadığı yok. Çocuklarımıza, kocalarımıza, komşularımıza laf atıyor, tahrik ediyor, hakaret ediyor. Kovaya taş dolduruyor camdan onları atıyor. Benim çocuğumun kafasına bile kaç kere şişe attı. Tutkal alıyor arabaları tutkallıyor. Burnumuzdan getiriyor, her gün taş, her gün taş. Sabah altıda müzik çalıyor. Canımıza tak etti" dedi.
"1ÇOCUKLARIMIZ PARKTA OYNAYAMIYOR"
S.T.'nin komşularından Ferhan Özdemir, S.T. hakkında şikayette bulunduğunu belirterek "Bizim 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında çocuklarımız parkta oynayamıyor, taşlıyor. Bizim burada oturan ne kadar insan varsa herkes şikayetçi, herkesin bir davası var. Bugün benim arabamı taşlıyor, 5 yaşında çocuğum var çocuğuma taş atıyor. 15 tane arabanın camını kırdı" ifadelerini kaydetti.
"İMZA TOPLADIK"
Apartman sakinlerinden Tuncay Kabaca ise S.T.'nin apartmandan gönderilmesi için imza topladıklarını aktararak "Bizler de binaca, yönetim olarak toplandık, avukat tuttuk, şikayette bulunduk tahliyesi için. Bina olarak 30 tane imza topladık gönderilmesi için" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt