Ankara'da atık fabrikasında korkutan yangın!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan atık fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ankara'da atık fabrikasında korkutan yangın!
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İHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:08

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı atık fabrikasının ilk 2 katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.


Etiketler: #Ankara #Yangın #fabrika

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