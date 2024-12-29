Ankara'da atık fabrikasında korkutan yangın!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:08

Güncelleme: 29.12.2024 - 17:08

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı atık fabrikasının ilk 2 katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.