Ankara'da bir çift, trafikte tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak yaralandı
Ankara'da bir çift, trafikte tartıştıkları kişi tarafından silahla vuruldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi Pasinler Caddesi'nde Bilen K. ile eşi Saliha K.'ye, trafikte tartıştıkları kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.
Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan karı koca, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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