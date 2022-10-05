Ankara'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü
Ankara'da yaşayan D.Ç., evli olduğu erkek Muzaffer Ç. tarafından ateşli silahla öldürüldü. Muzaffer Ç. daha sonra Emniyet güçlerine teslim oldu.
Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan D.Ç. ve evli olduğu erkek Muzaffer Ç. arasında, 4 Ekim Salı gecesi tartışma yaşandığı iddia edildi. Muzaffer Ç., evli olduğu D.Ç.'yi ateşli silah ile katletti.
GÖZALTINA ALINDI
AA'nın haberine göre polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç'yi gözaltına aldı.
D.Ç.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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