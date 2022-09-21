Ankara'da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi tartışma sırasında başına taşla vurularak öldürüldü.
Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde Murat Dadaş ile E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, taşla Dadaş'ın başına vurdu.
E.G, olayı gören mahalle bekçisi tarafından yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Dadaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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