Ankara'da dehşet: Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Oğuz Y. (50) isimli erkek, tartıştığı Behiye G.'yi (64) sokak ortasında darbetti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda, 11 Kasım Cuma sabah saatlerinde; Oğuz Y. isimli erkek, tartıştığı Behiye G.'yi sokak ortasında darbetmeye başladı. Bu sırada çevredekiler müdahale etti, Oğuz Y. kaçtı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Behiye G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
"KADIN, ALDIĞI DARBE İLE YERE YIĞILDI"
Satılmış Çetin, "Teyze yürüyordu, saldırgan kadının arkasından giderek, sert bir yumruk attı. Kadın, aldığı darbe ile yere yığıldı. Saldırgan argo kelimeler kullanıp, teyzenin üzerine yürüyordu. Araya girip, tepki gösterdik. Kısa süreli bir arbede oluştu. Sonra adam, kargaşayı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Neden böyle bir şey yaptığını biz de anlayamadık" dedi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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