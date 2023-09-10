Ankara'da durdurulan iki araçta 90 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 90 kilogram kubar ile 260 gram toz esrar ele geçirildi, şüpheliler M.O. ve C.Y. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:56
Ankara'da durdurulan iki araçta 90 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, dün Diyarbakır'dan Ankara'ya biri öncü olmak üzere iki araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

Şüpheli araçlar, Akıncı Gişeler istikametinde durduruldu. Sürücüler M.O. ve C.Y. gözaltına alındı. C.Y.'nin kullandığı araçta 90 kilogram kubar esrar ile 260 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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