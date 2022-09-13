Ankara'da ele geçirildi: 3 milyon lira değerinde

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan M.R.Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 3 milyon lira değerinde sikke ve çeşitli figürlerde objeler ele geçildi.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 11:24
Ankara'da ele geçirildi: 3 milyon lira değerinde
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.R.Ö.’nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda M.R.Ö., tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

TAM 5 BİN 715 ADET...

Şüphelinin elindeki çantada 3 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen 5 bin 715 sikke ve 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi. M.R.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. 


Ankara Altındağ tarihi eser tarihi eser kaçakçılığı

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