Ankara'da ele geçirildi: 3 milyon lira değerinde

13 Eylül 2022 Salı, 11:24

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.R.Ö.’nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda M.R.Ö., tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

TAM 5 BİN 715 ADET...

Şüphelinin elindeki çantada 3 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen 5 bin 715 sikke ve 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi. M.R.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.