Ankara'da 'haraç' çetesine operasyon: 23 gözaltı kararı
Ankara'da, taksi şoförlerinden tehditle haraç isteyip, vermeyenlerin çalıştığı duraklara saldırı gerçekleştiren, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç grubuna yönelik 23 kişinin gözaltına alınması için Ankara ve Konya'da operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinde gasp, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen suç grubuna yönelik 7 ay boyunca teknik ve fiziki takipte bulundu.
Ü.Ş.'nin liderlik ettiği grubun, taksi durağı işletmecilerinden haraç istedikleri, vermeyenlerin çalışmasına engel oldukları, taksi duraklarını kalabalık gruplarla basarak hasar verdikleri ayrıca il dışından getirdikleri ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyu satarak kazanç elde ettikleri anlaşıldı.
UYUŞTURU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Suç grubuna yönelik daha önce yapılan operasyonlarda; 116 reçeteye tabi uyarıcı hap, 5 gram esrar, 1,42 gram kokain, 896 gram metamfetamin, 8 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişinin tutuklu olduğu belirlendi.
23 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Soruşturma dosyasında adı geçen diğer 23 şüphelinin yakalanması için Ankara ve Konya'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen baskında şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sürüyor.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- 'Yer yerinden oynar...'
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Cumhur İttifakı'ndan ilginç çıkış