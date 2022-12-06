Ankara'da hareketli saatler: Jandarmayı görünce 20 milyon liralık eroini araçtan atarak kaçtılar
Ankara'da yol kontrol noktasında jandarmayı fark eden şüpheliler, 20 milyon lira değerindeki 40 kilo 300 gram eroini araçtan atıp kaçtı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu ticaret ve imalatı' suçuna yönelik çalışmada, Ankara'dan Eskişehir'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda, yol güzergahında kontrol noktası oluşturdu. Jandarmanın kontrolünü fark eden şüpheliler, araçta bulunan yaklaşık 20 milyon TL değerinde olan 40 kilo 300 gram eroini yol kenarına atarak kaçtı.
Uyuşturucuya el koyulurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması