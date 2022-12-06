Ankara'da hareketli saatler: Jandarmayı görünce 20 milyon liralık eroini araçtan atarak kaçtılar

06 Aralık 2022 Salı, 10:44

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu ticaret ve imalatı' suçuna yönelik çalışmada, Ankara'dan Eskişehir'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda, yol güzergahında kontrol noktası oluşturdu. Jandarmanın kontrolünü fark eden şüpheliler, araçta bulunan yaklaşık 20 milyon TL değerinde olan 40 kilo 300 gram eroini yol kenarına atarak kaçtı.

Uyuşturucuya el koyulurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.