Ankara'da hastane polisi ve güvenliklerine saldırı: 9 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:00

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:01

Alınan bilgilere göre, çalıştığı inşaat sahasında yüksekten düşen bir kişi yakınları tarafından Gölbaşı ilçesinde yer alan Şehit Ahmet Özsoy Devlet hastanesine getirildi.

Hastanedeki teknik bir aksaklık nedeniyle tomografi yerine ultrason servisine yönlendirilen yaralının yakınları, hastalarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek taşkınlık çıkarmaya başladı.

Doktorların durumu bildirmesi üzerine hastane polisleri, hasta yakınlarına uyarıda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen şahıslar hastane polisi ile güvenlik görevlilerine saldırdı. Çıkan arbedeye müdahale eden Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.