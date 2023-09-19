Ankara’da korkutan yangın... Bir işçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:40

Güncelleme: 19.09.2023 - 15:34

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'nde bulunan 2 katlı sünger fabrikasına, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİI!

Alevler, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, fabrika önünde park halindeki minibüse de sıçradı. Yükselen dumanlar, şehrin pek çok yerinden görülürken, ilk belirlemelere göre 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

CAN KAYBI YAŞANDI

Fabrikada çalışan ve kimliği belirlenemeyen işçinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi sayısı 5'e çıktı.

Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 14.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.