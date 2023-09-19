Ankara’da korkutan yangın... Sanayi sitesinden dumanlar yükseliyor!

Yenimahalle ilçesindeki bir sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı. Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:40
Ankara’da korkutan yangın... Sanayi sitesinden dumanlar yükseliyor!
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan GER-SAN Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü aktarıldı.


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