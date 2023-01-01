Ankara'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada sürücü Serdar Savaş Atli (22) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Savaş Atli yönetimindeki 27 VS 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Serdar Savaş Atli'nin yaşamını yitirdiği, otomobilde sıkışan bir kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Yaralı ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılıp hastaneye, yaşamını yitiren sürücü ise morga kaldırıldı.
Anadolu Bulvarı'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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