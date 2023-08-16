Ankara'da silahlı kavganın şüphelileri kaçarken yayalara çarptı: 2'si silahla 4 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler otomobille olay yerinden kaçarken, aşırı hız nedeniyle yaptıkları kazada 2 yayaya çarparak yaraladı. 2'si silahla 4 yaralı hastanede tedavi altına alınırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 07:34
Ankara'da silahlı kavganın şüphelileri kaçarken yayalara çarptı: 2'si silahla 4 yaralı
Abone Ol google-news

Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde; iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla karşı gruptakilere ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, saldırganlar ise 06 DDN 458 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.

KAÇARKEN YAYALARA ÇARPTILAR

Şehit Cemalettin Caddesi üzerinde Kızılay istikametinde seyir halinde olan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 2 yayaya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2'si silahla 2'si de kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, silahlı kavga ve ardından 2 yayaya çarpan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Ankara kaza

İlgili Haberler

Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
'İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları ortaya çıktı' iddiası: 'İttifak olmazsa...'

'İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları ortaya çıktı' iddiası: 'İttifak olmazsa...'
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 19 zanlı yakalandı!

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 19 zanlı yakalandı!

En Çok Okunan Haberler