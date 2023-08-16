Ankara'da silahlı kavganın şüphelileri kaçarken yayalara çarptı: 2'si silahla 4 yaralı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 07:34

Güncelleme: 16.08.2023 - 07:34

Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde; iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla karşı gruptakilere ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, saldırganlar ise 06 DDN 458 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.

KAÇARKEN YAYALARA ÇARPTILAR

Şehit Cemalettin Caddesi üzerinde Kızılay istikametinde seyir halinde olan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 2 yayaya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2'si silahla 2'si de kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, silahlı kavga ve ardından 2 yayaya çarpan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.