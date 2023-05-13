Ankara'da suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı
Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle çöken yola gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı.
Angora Bulvarı'nda çöken yolda suya gömülen aracın sürücüsünün son anda araçtan çıktığı belirtilmişti.
Trafiğe kapatılan yolda aracın çıkarılması için çalışmalara sabah saatlerinde tekrar başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 metre derinlikteki çukurda bulunan suyu pompalarla tahliye etti.
Yaklaşık 19 saat süren çalışmaların ardından araç göçükten çıkarıldı.
Aracın bir otomobil kiralama şirketine ait olduğu ve hasarının belediye tarafından karşılanacağı öğrenildi.
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