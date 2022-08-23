Ankara'da vahşet: Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle öldürdü
Ankara'da piknik tüpüyle döverek işkence yapan ve darp sonucu 3 yaşındaki oğlunu öldüren Onur Gezer'e istenen ceza belli oldu. Talihsiz çocuğun babası tarafından gördüğü eziyet ise adli tıp kurumu raporunda ortaya çıktı.
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaklaşık 9 ay önce cezaevinden çıkan 28 yaşındaki Onur Gezer, 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i dövdü. Çocuğun fenalaşmasının ardından cani baba oğlunu soğuk su ile yıkadı. Oğlunun fenalaşması üzerine hastaneye götüren baba Onur Gezer, 'duvardan düştüğünü' söyledi. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Gezer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇOCUĞUNA UYUŞTURUCU MADDE VERMEYE ÇALIŞMIŞ
Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gezer'in komşuları ifadelerinde dehşeti anlattı. Tanık olarak ifade veren F.Y., Onur Gezer'in yan komşusu olduğunu, Kadir'in yüzünde çoğu zaman morluklar gördüğünü, Kadir'e sorduğunda babasının yaptığını söylediğini, sürekli darbedildiği sırada sesini duyduklarını söyledi.
Tanık H.D., Onur Gezer'in oğluna piknik tüpüyle vurduğunu, devamlı işkence yaptığını, olay gününde Kadir'in kan içinde hastaneye götürüldüğünü duyduğunu ifade etti. E.D. ise, Onur Gezer'in Kadir'e evde bulunan uyuşturucu maddeyi içirmeye çalıştığını gördüğünü, çocuğun uyuşturucu içmek istemeyince yumruk atarak darbetmeye başladığını ifade etti.
'KURTARMAYA ÇALIŞTIK AMA İZİN VERMEDİ'
Tanık B.Y., olaydan 3 ay önce Onur Gezer'in eşi K. Gezer'in evden ayrıldığını söyleyerek, "Olay gününde akşam saatlerinde Kadir'in çığlıklarını duydum. Dışarı çıkığımda Onur, Kadir'i evin aşağısında bulunan uçurum tarafına götürüp 'Seni dışarı atacağım' diyerek bağırdı. Yanlarına gittiğimde Kadir sanki bitkisel hayatta gibiydi, kendinde değildi" ifadelerini kullandı.
CANİ BABA İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Vücudunda çok sayıda yara ve morluk tespit edilen Kadir'in kafa kırığı nedeniyle beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edilirken, ölümünden önce babası tarafından şiddete maruz kaldığı, duvardan duvara atıldığı, uyuşturucu içirilmeye çalışıldığı belirlendi. Gezer'in, oğlunu vücudunun her tarafında yara oluşturacak şekilde canavarca bir hisle yaralayıp öldürdüğü gerekçesiyle, 'Kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.
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