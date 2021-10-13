Ankara'da yol çalışması sırasında belediye ekipleri insan kemikleri bulundu
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması için yaptığı kazıda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.
Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yaptığı yol çalışması kapsamında kemiklere rastlandı. İş makinesi ile yapılan çalışma durdurularak, polise haber verildi.
Gelen polis ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen kemikler ile kafatası bulunan yerin etrafını güvenlik şeridi ile kapattı.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu bölgede ve çevrede araştırma yaptı. İncelemenin ardından kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Soruşturma sürdürülüyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- Karadağlı'nın katılacağı organizasyon iptal edildi
- Dolar için 21 Ekim uyarısı
- Son anket: Erdoğan kaybediyor
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Erdoğan, Soylu ve Albayraklı olay video
- Eşini öldürmek için 'kobra yılanı' kiraladı
- İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
- Yargıtay'dan saç boyası kararı
- Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçede isyan