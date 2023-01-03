Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
Ankara'nın Kalecik ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.
Ankara-Çankırı karayolu Çandır mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Çankırı'dan Ankara'ya gelen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Otobüs çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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