Ankara'daki büyük yangınla ilgili soruşturmada gözaltı!
Hurdacılar Sitesi'nde dün çıkan yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle ilçesine bağlı İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili araştırma yapıldı.
Araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.
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