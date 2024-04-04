Ankara'daki büyük yangınla ilgili soruşturmada gözaltı!

Hurdacılar Sitesi'nde dün çıkan yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen 5 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:39
Ankara'daki büyük yangınla ilgili soruşturmada gözaltı!
Abone Ol google-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle ilçesine bağlı İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili araştırma yapıldı.

Araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.


açıklama haberleri Ankara haberleri gözaltı haberleri hurda haberleri sanayi haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Bartın'da sanayi sitesinde korkutan yangın!

Bartın'da sanayi sitesinde korkutan yangın!
Ankara'da büyük yangın... 16. saatin sonunda kontrol altına alındı!

Ankara'da büyük yangın... 16. saatin sonunda kontrol altına alındı!
Ankara İvedik OSB'de yangın: Hurdalık alandaki lastikler tutuştu

Ankara İvedik OSB'de yangın: Hurdalık alandaki lastikler tutuştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'

CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak, İmamoğlu: 'İktidar süreçleri mertçe yönetmemeye kararı'
Mansur Yavaş’tan Ankara’da kadınlara ücretsiz hijyenik ped desteği

Mansur Yavaş’tan Ankara’da kadınlara ücretsiz hijyenik ped desteği
Son dakika... Van'da mazbata tepkisi sürüyor: Eş başkanlardan AKP'nin adayına çağrı!

Son dakika... Van'da mazbata tepkisi sürüyor: Eş başkanlardan AKP'nin adayına çağrı!
Beklenen zamlar geliyor: İlk zam Türk Telekomdan geldi!

Beklenen zamlar geliyor: İlk zam Türk Telekomdan geldi!
CHP'li başkanın ilk icraatı makam odasını değiştirmek oldu

CHP'li başkanın ilk icraatı makam odasını değiştirmek oldu
Bartın’da sanayi sitesinde korkutan yangın

Bartın’da sanayi sitesinde korkutan yangın
Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Fransa’da yeni MRI teknolojisi: En net insan beyni görüntüsü

Fransa’da yeni MRI teknolojisi: En net insan beyni görüntüsü