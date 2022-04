Anket ortaya koydu: KDV 'indirimi' yurttaşa yansımıyor

15 Nisan 2022 Cuma, 13:26

Fotoğraf: AFP

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mart 2022'de kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni KDV düzenlemelerini duyurmuştu. Erdoğan, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinde KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Son olarak Ipsos Araştırma Şirketi, mart ayı sonunda bazı temel tüketim ürünlerinde yapılan KDV indiriminin yeterli olup olmadığını yurttaşa sordu.

Ankete katılan yurttaşlar da KDV indiriminin market fiyatlarına yansımadığı görüşü ön plana çıktı. Her 10 yurttaştan 9'u yapılan KDV indirimlerinin marketteki yüksek fiyatlara yeterli bir çözüm olmadığı görüşünü savundu.

Temizlik ürünleri, şampuan, tuvalet kağıdı bebek bezi ve hijyenik ped gibi bazı ürünlerdeki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin marketteki fiyatlara yansımadığını düşünenlerin oranı yüzde 81 olarak belirlendi.

Bu indirimin fiyatlara yansıdığını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 8 olduğu kaydedildi. Gerek gıda ürünlerine gerekse de diğer ürünlere yapılan KDV indirimin temel tüketim ürünlerindeki yüksek fiyatlar için yeterli bir çözüm olmadığını düşünenlerin de oranı yüzde 90 olarak tespit edildi.

Ankete katılan yurttaşların yüzde 58'i son 12 ay içinde hane gelirinin azaldığını, yüzde 10'u ise hane gelirinin arttığını söyledi.

Salgın ve ekonomik problemler toplumun ruh halini de etkiliyor. Özellikle ekonomik problemlerin artması ile bireyler daha yorgun ve bıkkın hissediyor. Yorgunluk hissinin ilk defa yüzde 60 seviyesinde olduğu görüldü.

Ankete katılan yurttaşların yüzde 91'i Türkiye'de ekonominin en önemli bir sorun olduğu görüşüne hakim. Salgının etkisinin azalması ile birlikte salgın artık önemli bir problem olarak görülmüyor.

"YORGUN DÜŞTÜK"

Ankete ilişkin Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik değerlendirmelerde bulundu. Gedik, şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık olarak 1 yıldır ekonomi ülkemizin en önemli sorunu olarak öne çıkıyordu. Salgının etkisinin son aylarda zayıflaması ile de ekonomi artık diğer tüm sorunları bastırır bir pozisyona geldi. Yükselmeye devam eden enflasyonun sonucunda her on kişiden altısı son bir yılda hanelerinin alım gücünün azaldığını belirtiyor. Doğal olarak ülkemizin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda vatandaşın aklına neredeyse başka hiç bir sorun gelmiyor bile. Fiyat artışları ile başa çıkmak için devlet, üreticiler ve tüketiciler kendi açılarından çeşitli önlemler alıyorlar. Devletin aldığı önlemler arasında KDV indirimleri de var.

Ancak on vatandaştan sekizi bu indirimlerin etiketlere yansıdığını düşünmüyor. Ve on kişiden dokuzu yüksek fiyatlar ile mücadelede KDV indirimlerinin yeterli olmayacağına inanıyor. Yani bazılarımız indirimler etikete yansısa bile yeterli olmayacak diyor. Son 2 yılda salgın ve ekonomi ile mücadelede gerçekten yorgun düştük. Her on kişiden altısı kendisini yorgun hissediyor, kendimizi hiç bu kadar yorgun hissetmemiştik. Umarım bahar ayları sadece psikolojik bir rahatlama değil aynı zamanda ısınma masraflarının azalması ile bir nebze ekonomik rahatlama da getirir."