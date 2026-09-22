Anne 20 yıl, oğlu 11 yıl hapisle aranıyordu... Edirne'de yakalandılar!

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.

Çalışmalar kapsamında hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serpil S. ile 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şaban K. yakalandı.

Yapılan kontrollerde iki hükümlünün anne ve oğul olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile oğlu çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.