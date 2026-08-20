Anne, babalar dikkat... Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi: Bakanlıktan 4 bebek giyim ürününe toplatma kararı!

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, çocukların güvenliği ve tüketicilerin korunması için piyasanın titizlikle takip edildiği belirtilerek "En küçük riske dahi göz yummuyoruz" denildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen dört farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandığı kaydedildi.

Vatandaşların, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceği belirtilen açıklamada, "Vatandaşımızın güvenliği için piyasayı yakından takip ediyor; güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.