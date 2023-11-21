Anne-kızın öldürülmesinde kahreden ayrıntı ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:04

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:04

Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda bina sakinleri, saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜLER

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, anne ve kızın vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yaralanması olmadığı öğrenildi. Anne ve kızın boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

ANKARA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan anne kızın komşuları çiftçi Atalay Yüksel'in Ankara'ya gittiği belirlendi. Polisler tarafından takibe alınan Yüksel, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi alınması için Salihli'ye getirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde suçunu itiraf eden Yüksel, ardından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yüksel’in ifadesinde Devrim Güler ile gönül ilişki yaşamak istediği bunu duyan kızı Doğa Etyemez’in olaydan haberdar olması üzerine evde kavga çıktığı öğrenildi.

YARDIM ÇIĞLIKLARI YANITSIZ KALMIŞ

Sabah'ın haberine göre; olay sırasında apartman ve çevre sakinlerinin çığlık ve bağrışma sesi duydukları ancak bunu aile için bir tartışma olarak yorumladıkları, bu nedenle polisi aramadıkları öğrenildi.

Bir fabrikada çalışan anne Devrim Güler'in ilk eşinden iki kızı, ikinci evliliğinden ise 6 yaşında bir oğlu olduğu, ikinci eşinden de boşanmak için dava açtığı öğrenildi.